Сбербанк открыл офис нового формата в Мурино

Отделение выполнено в новом формате и, кроме широкого спектра банковских услуг, предлагает клиентам популярные нефинансовые сервисы Сбера и компаний-партнёров.

На проспекте Шувалова, д. 22/1, в Мурино открылся новый офис Сбербанка. Отделение выполнено в новом формате и, кроме широкого спектра банковских услуг, предлагает клиентам популярные нефинансовые сервисы Сбера и компаний-партнёров.

В офисе можно протестировать и купить умные устройства от SberDevices: тв-приставку SberBox, медиаколонку SberBox Time и смарт-дисплей SberPortal, – отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, зарядить телефон и многое другое.

Отделение оборудовано для маломобильных клиентов. Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц.

Менеджеры банка проконсультируют, помогут подключить выбранный посетителем сервис или провести финансовую операцию.

Новые офисы Сбера – это больше возможностей и больше комфорта. Сюда можно прийти, чтобы не только решить какие-то банковские вопросы, но и обзавестись разными удобными "фишками": например, подключить онлайн-кинотеатр или пробрести полезный гаджет. Да и просто можно зайти и выпить кофе, а заодно забрать посылку. Есть даже примерочная. Уверен, что жители Мурино оценят такой формат и будут с удовольствием ходить в новый офис. Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области

Фото: пресс-служба Сбера