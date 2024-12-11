Введен в эксплуатацию детский туберкулезный санаторий "Жемчужина"

Санаторий строился с 2012 года, за это время на объекте сменилось три подрядчика. Контракты расторгались из-за срывов сроков работ.

В Курортном районе Петербурга в поселке Ушково достроили детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на Пляжевой улице, дом 10. Объект возводился в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. Подрядчик получил разрешение на ввод объекта в последних числах декабря 2024 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Санаторий рассчитан на 300 мест. В состав комплекса входят лечебно-административный корпус, актовый зал, школьный корпус, шесть спальных корпусов, пищеблок, бассейн, два здания для временного пребывания персонала, здание изолятора, прачечная, хозблок, а также иные вспомогательные сооружения.

Для маломобильных групп населения обеспечена современная беспрепятственная среда.

Санаторий строился с 2012 года, за это время на объекте сменилось три подрядчика. Контракты расторгались из-за срывов сроков работ.

Линченко: "В 2024 году строительной отрасли Петербурга реально есть чем гордиться".

Фото: портал "Строительный Петербург"