Санация Бинбанка, последние новости: клиенты не могут получить наличные

Накануне Бинбанк попросил Центробанк о санации. Позже регулятор подтвердил оказание помощи кредитной организации.

ЦБ ПООБЕЩАЛ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ БИНБАНКА



Центробанк заверил, что клиенты Бинбанка не пострадают. Санация направлена на то, чтобы граждане, компании и заемщики кредитной организации не почувствовали изменений в банке.

В Бинбанке и Рост банке (который организация ранее брала на санацию) ввели временную администрацию. Финансовую поддержку кредитным организациям будет оказывать Банк России. Он же гарантирует непрерывность деятельности банков. Моратория на требования кредиторов не вводится, не будет применяться и механизм конвертации средств кредиторов в акции.

При этом санация не подразумевает выплаты страховых возмещений по депозитам. Передача банка в Фонд консолидации банковского сектора не является страховым случаем. Кредитная организация продолжит свою деятельность, но под управлением ЦБ.

В СЕНТЯБРЕ ИЗ БАНКА УШЛО 56 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ



Банк России подсчитал отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка. В сентябре их организации забрали 56 миллиардов рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции отметил, что в основном отток заметен в сегменте физических лиц. В первую очередь деньги торопятся забрать люди, чьи вклады превышают 1,4 миллиона рублей. Средства выше этой суммы не попадают под страховку, и владельцы, видимо, хотят перестраховаться. При этом массовые вкладчики достаточно спокойны.

В августе у Бинбанка также сократились средства физических лиц. Граждане забрали 3,6% розничных пассивов, что составляет 19 миллиардов рублей. Поэтому фондирование банка сократилось до 503 миллиардов рублей. Также 30% средств банков и госкомпаний ушли из банка в августе.

ОЧЕРЕДИ В ОТДЕЛЕНИЯХ БИНБАНКА

В отделениях Бинбанка посетители столкнулись с проблемой того, что не могут получить свои деньги. Например, о такой проблема рассказали вкладчики из Петербурга. Читатели рассказали "Фонтанке", что получение денег в банке заказали и согласовали на сегодня. Однако в отделении отказались выдавать деньги и предложили перезаписать на 2 октября. В качестве оправдания сотрудники сказали, что в данный момент у них нет денег.

В банке сказали, что такая проблема есть, но она не массовая. Это связали с тем, что из-за перехода на процедуру финансового оздоровления и введения временной администрации кредитной организации потребовалось время на технические процедуры. Кроме снятия наличных, клиентам предлагают без комиссии перевести деньги на счет в другом банке.

Накануне Piter.tv сообщал, что отделения работают на два часа дольше

Фото: Instagram / petrova_elena__tlt, petrchuprikov, sharikikemerovo, tatyanatorkut, rgutsul