Санация Бинбанка, последние новости: отделения работают на два часа дольше

В среду, 20 сентября, стало известно, что Бинбанк попросил санации у Центробанка. Позже днем регулятор подтвердил финансовую поддержку кредитной организации.

Утром в среду, 20 сентября, собственник Бинбанка официально обратился к ЦБ с просьбой провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора. Источники РБК сообщили, что акционеры банка до последнего пытались договориться с регулятором, чтобы исправить ситуацию с продажей активов.

Руководство Банка России днем объявило, что выделит Бинбанку необходимых для поддержания ликвидности средства. Это будет сделано на основе обращения самой кредитной организации.

Из Бинбанка в августе ушло около 30% средств банков и госкомпаний. А физические лица забрали со счетов в кредитной организации примерно 19 миллиардов.



О САНАЦИИ БИНБАНК И ЦБ ДОГОВАРИВАЛИСЬ ОКОЛО ГОДА



Пресс-служба кредитной организации сообщает, что топ-менеджеры банка в течение года обсуждали возможные варианты выхода из сложной для них ситуации. В Бинбанке не нашли возможности докапитализироваться за счет собственных средств. По итогам анализа проблем банка собственник организации и обратился к Банку России с просьбой о санации.

Представители банка подчеркивают, что готовы работать вместе с временной администрацией для сохранения текущей деятельности банка.



ПРИЧИНЫ САНАЦИИ И БУДУЩЕЕ БАНКА



Представителем совета директоров банка стал один из собственников организации - Микаил Шишханов. Именно на его плечи ляжет финансовое оздоровление Бинбанка и Рост Банка. При этом в сообщении кредитной организации говорится, что сейчас они находятся в активной стадии переговоров с ЦБ. Регулятор будет оказывать поддержку банку при его оздоровлении.

Пресс-служба банка передает, что Шишханов признал, что они не рассчитали силы при приеме на санацию Рост Банка и МДМ Банка. Падающий рынок и экономическая ситуация привели к негативным последствиям для самого банка. В кредитной организации верят, что совместные действия с ЦБ защитят интересы клиентов. При этом Бинбанк обещает работать в обычном режиме, чтобы обеспечить своих клиентов нормальным обслуживанием.

"Мои первые дни работы в должности председателя правления Бинбанка, сопровождаются громкими новостями в СМИ. И в текущей ситуации мой предыдущий опыт работы будет полезен. Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда, при поддержке ЦБ РФ, приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов", - написал у себя в Facebook председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

ОЧЕРЕДИ В ОТДЕЛЕНИЯХ БИНБАНКА

Несмотря на заверения представителей банка о том, что у организации достаточно средств для выполнения всех обязательств перед клиентами, те не хотят оставаться с организацией. В отделениях наблюдается ажиотаж и даже очреди.

Бинбанк решил продлить работу своих офисов, чтобы обслужить больше желающих. На два часа дольше офисы будут работать с 20 по 22 сентября. Также для работы в контакт-центрах и офисах привлекли дополнительных сотрудников.

В кредитной организации заверяют, что в офисах и банкоматах сейчас достаточно средств, чтобы все желающие могли снять свои деньги.

Фото: Instagram / petrova_elena__tlt, petrchuprikov, sharikikemerovo, tatyanatorkut