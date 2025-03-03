С 1 марта сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались свыше 140 тыс. петербуржцев

Те, кто воспользовался возможностью установить запрет на кредитование, получают соответствующую пометку в своей кредитной истории.

Более 1,7 миллиона человек воспользовались сервисом по самозапрету на получение кредитов и займов на портале Госуслуг за первые два дня его работы. Об этом проинформировало Министерство цифрового развития РФ, пишет "Петербургский дневник".

Согласно статистике, запрос "самозапрет" возглавил список наиболее популярных поисковых терминов. Виртуальный помощник системы, робот Макс, провел уже 3,4 миллиона консультаций по вопросам добровольного отказа от кредитования. Наиболее активными пользователями нового сервиса стали жители Москвы (351 тысяча заявлений), Петербурга (143,9 тысячи), Московской области (112,3 тысячи) и Краснодарского края (69,3 тысячи).

Те, кто воспользовался возможностью установить запрет на кредитование, получают соответствующую пометку в своей кредитной истории. Наличие такой метки обязует банки и микрофинансовые организации отклонять заявки на выдачу займов.

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Фото: Pxhere