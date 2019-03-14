Следком опубликовал видео треснувшего стекла у самолета рейса Москва - Салоники

Следком выясняет обстоятельства ЧП.

Накануне, 13 марта, самолет Москва - Салоники вернулся в Шереметьево из-за лопнувшего стекла в кабине пилотов.

Самолет должен был лететь в Салоники (Греция). На борту воздушного транспорта находилось 48 пассажиров и 6 членов экипажа. Вскоре после взлета, после набора высоты, у самолета RRJ95 "Sukhoi Superjet 100" авиакомпании "Аэрофлот" лопнуло верхнее стекло с левой стороны в кабине пилотов.

Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте возбуждена доследственная проверка, которая должна выяснить причины и обстоятельства ЧП.

В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, проведен осмотр воздушного судна, опрошены члены экипажа, истребована необходимая техническая документация. СУ СК на транспорте РФ

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Пассажиры отправлены позднее запасным бортом в Салоники. Сейчас "Sukhoi Superjet 100" отбуксировано к месту стоянки до выяснения причин происшествия.

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Видео: Следком