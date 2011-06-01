В Петербурге самый низкий в стране уровень безработицы – 1,5%

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,9%.

На прямой линии и большой пресс-конференции "Итоги года с Владимиром Путиным" Президент заявил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,9%. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в Северной столице самый низкий в стране уровень безработицы – 1,5%.

В Петербурге можно отметить рост количества промышленных предприятий: за четыре последних года появились 100 крупных и средних, 7 тысяч малых. Общий объем налоговых льгот для предпринимателей в 2024 году составит 60 миллиардов.

В Петербурге запущен проект "Петербург заводской" по подбору вакансий с возможностью обучения. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса выделяются субсидии на возмещение одной трети затрат для найма жилья сотрудникам. Создаются рабочие места для инвалидов. В течение года организуются временные работы для подростков.

Петербург оказался на 15-ом месте в рейтинге предлагаемой зарплаты разнорабочих в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

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