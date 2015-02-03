Комтранс назвал самые популярные автостоянки в Петербурге

В комитете подчеркнули, что результаты анализа подтверждают популярность городских парковок среди автомобилистов.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга представил рейтинг наиболее популярных городских автостоянок.

Анализируя работу стоянок за первые три месяца 2025 года, первое место заняла парковка на Лиговском проспекте рядом с гостиницей "Октябрьская". Коэффициент оборачиваемости данной парковки составил 413%, что означает, что ежедневно на 49 местах размещается в среднем 202 автомобиля.

В тройку лидеров также попали Казанская площадь с показателем оборачиваемости 187% (в среднем 86 автомобилей в день) и Площадь Островского с коэффициентом 147% (в среднем 84 автомобиля в день).

В комитете подчеркнули, что результаты анализа подтверждают популярность городских парковок среди автомобилистов. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге действует 15 городских автостоянок, предлагающих 1909 мест, и 19 перехватывающих парковок, вместимостью 1821 машину.

Ранее мы сообщили о том, что зачисление детей в первые классы в Петербурге начнется 1 апреля.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха