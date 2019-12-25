Стала известна стоимость самых дешевых квартир у метро Петербурга

Наиболее доступный лот у метро "Проспект Ветеранов" оценили в 4,4 млн рублей за 28,5 "квадратов.

В среду, 22 сентября, эксперты агентства недвижимости "Дарко" поделились с Piter.tv анализом вторичного рынка в Петербурге и сообщили, за сколько продаются самые доступные объекты, расположенные в шаговой доступности от ближайшей станции метро.

Наиболее доступная однокомнатная квартира в 28,5 "квадратов" в 10 минутах ходьбы от метро "Проспект Ветеранов" продается за 4,4 млн рублей. Двухкомнатную квартиру в десяти минутах ходьбы от "Улицы Дыбенко" оценили в 5,3 млн рублей за 44,6 "квадратов". Самая дешевая трехкомнатная квартира в шаговой доступности от метро "Проспект Ветеранов" также обойдется в 5,3 млн рублей за 41,6 "квадратов".

Эксперты отметили, что наиболее доступная многокомнатная квартира Петербурга, расположенная у метро, оценивается в 4,9 млн рублей. Объект в 49, 1 "квадратов" оценили в 4,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что вторичка Петербурга за год подорожала более чем на 30%.

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