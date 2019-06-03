В прошлом году самым аварийным местом стал перекресток у станции метро "Пионерская"

Самая частая причина ДТП – несоблюдение дистанции, очередности, неграмотное перестраивание.

Чаще всего в 2021 году водители и пешеходы нарушали ПДД в Приморском районе – почти 43 тысячи раз. Всего за прошлый год в Петербурге было зафиксировано более 128 тысяч ДТП, в том числе 5,7 тысячи аварий с пострадавшими, в которых погибли 197 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщила "КП-Петербург".

Самым аварийным местом стал перекрёсток проспектов Испытателей и Коломяжского у станции метро "Пионерская", где произошло девять аварий. По семь ДТП произошло на перекрёстках Петергофское шоссе – улица Партизана Германа, проспект Солидарности – улица Коллонтай.

Самая частая причина ДТП – несоблюдение дистанции, очередности, неграмотное перестраивание.

Ранее стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 25 по 30 апреля.

Фото: Piter.tv