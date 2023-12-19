С начала зимнего сезона "снежные" пункты города приняли миллионный кубометр снега

Всего в городе работают 11 снегоплавильных и семь снегоприемных точек.

Сегодня, 19 декабря, в Северной столице утилизировали миллионный кубометр снега. Всего было принято 1 млн 34 тыс. снежной массы. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

За минувшие сутки стационарные снегоплавильные пункты и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты города на Неве приняли почти 55 тыс. "кубов" снега.

Сооружения функционируют круглосуточно и готовы к приему и переработке новых снежных масс, которые доставляются с улиц города.

Лидером по приему остаются снегоплавильный пункт на Мебельной улице (более 100 тыс. кубометров) и стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 140 тыс. кубометров).

Всего в городе работают 11 снегоплавильных и семь снегоприемных точек.

Ранее на Piter.tv: новогодние сцены установят на Дворцовой площади и Малой Конюшенной улице.

Видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга