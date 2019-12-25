Новогодние сцены установят на Дворцовой площади и Малой Конюшенной улице

Работы на Дворцовой площади разрешены ГАТИ с 24 декабря по 4 января, а на Малой Конюшенной улице — с 30 декабря по 2 января.

Дворцовую площадь и Малую Конюшенную улицу в Северной столице готовят для празднования Нового года и Рождества. На следующей неделе начнется установка сцен на по соответствующим ордерам, выданным Государственной Административно-технической Инспекцией (ГАТИ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На главной площади Петербурга планируется разместить сцену размером 23 на 14 м и сценический комплекс размером 10 на 8 мс крышей. Оба объекта расположат возле здания штаба Гвардейского корпуса.

Кроме того, на Малой Конюшенной улице установят сцену площадью 48 кв.м между домами 9 и 16/26. Работы на Дворцовой площади разрешены с 24 декабря по 4 января, а на Малой Конюшенной улице — с 30 декабря по 2 января.

Ранее мы сообщили о том, что Дед Мороз и Снегурочка пригласили пассажиров трамвая №3 на "Новогоднюю почту".

Фото: Piter.TV