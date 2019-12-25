Трасса маршрута №169А продлевается с 1 декабря

Маршрут продлят до станции метро "Чернышевская".

Со среды, 1 декабря, маршрут автобуса №169А от станции метро "Площадь Александра Невского" до Смольного продлят до станции метро "Чернышевская". Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Так, от площади Александра Невского автобусы проследуют по своей трассе до Лафонской улицы, далее по Шпалерной улице, Потемкинской улице, Кирочной улице. В обратном направлении – по Кирочной улице, далее по улице Восстания, улице Рылеева, улице Радищева, Кирочной улице, Потемкинской улице, Шпалерной улице, площади Растрелли, Лафонской улице, далее по своей трассе.

Для соблюдения графика движения на линию выйдут два дополнительных автобуса.

Само движение автобусов №169А организовали 15 ноября для улучшения транспортной доступности учреждений и других объектов Центрального района. Маршрут работает в будни с 7 утра до 21 часов вечера.

Накануне вечером "Пассажиравтотранс" предоставил автобус для пассажиров опоздавшего поезда.

Фото: Piter.tv