В Петербурге задержали двух братьев-иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске за сбыт героина

Петербургские оперативники задержали двух братьев-иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске за сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Вечером 28 сентября у дома 9/1 по проспекту Большевиков полицейские задержали двух братьев (38 и 50 лет), граждан одной из стран ближнего зарубежья, находящихся в межгосударственном розыске. В своей стране мужчины разыскиваются за сбыт героина в крупном размере.
Злоумышленники доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
В Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все