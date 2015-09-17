В Петербурге задержали двух братьев-иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске за сбыт героина

Злоумышленники доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Петербургские оперативники задержали двух братьев-иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске за сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 28 сентября у дома 9/1 по проспекту Большевиков полицейские задержали двух братьев (38 и 50 лет), граждан одной из стран ближнего зарубежья, находящихся в межгосударственном розыске. В своей стране мужчины разыскиваются за сбыт героина в крупном размере.

Злоумышленники доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

В Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней.

Фото: Piter.tv