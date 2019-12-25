Петербург принял 9 млн туристов за девять месяцев 2026 года

Турпоток в Петербург вырос, но город не стремится к рекордам.

С января по сентябрь 2026 года Петербург посетили около 9 млн туристов. Этот показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский во время прямой линии.

По словам чиновника, в 2025 году Северную столицу посетили 12,4 млн человек. При этом в нынешнем году изменилась структура туристического потока: вместо организованных групп путешественники всё чаще выбирают индивидуальные поездки. Также увеличилось число гостей из других российских регионов, в том числе из Москвы.

Пиотровский отметил, что город не ставит перед собой задачу привлекать как можно больше туристов. По его словам, чрезмерный поток путешественников может создавать неудобства для местных жителей.

Петербург также оказался лидером по раннему бронированию поездок на новогодние праздники 2027 года, опередив Москву. На город приходится 16 % от общего числа бронирований на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. За год количество ранних броней выросло на 67 %.

Ранее председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич сообщил, что анонсы городских событий разместят в четырёх аэропортах страны. Таким образом Петербург планирует привлекать путешественников в межсезонье. Для иностранных гостей отдельно намерены продвигать направление "Русская зима". По итогам предстоящего сезона город рассчитывает сохранить турпоток на уровне прошлого года — около 12,5 млн человек.

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Фото: Piter.TV