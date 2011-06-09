Турпоток между РФ и Китаем в 2025 году может увеличиться на 20%

Основные направления поездок китайцев в России остаются традиционные — регионы Дальнего Востока, Москва и Санкт-Петербург.

В 2025 году российско-китайский туристический обмен может вырасти на 20% относительно показателя прошлого года, прогнозирует Олег Кочуг, директор Центра развития международного туризма ЦСР. Свой взгляд на ситуацию он представил на международной туристической ярмарке China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM), проходившей в Пекине с 24 по 26 апреля, пишет "Петербургский дневник".

Факторы, способствующие увеличению потока туристов, включают договорённости, заключённые на площадке COTTM, усиление авиационного сообщения между государствами, реализацию совместных культурных инициатив (Года культуры России и Китая в 2024-2025 годах), разработку специализированных турпродуктов для китайского рынка, распространение стандартов гостеприимства China Friendly и активное развитие деловых контактов.

Основные направления поездок китайцев в России остаются традиционные — регионы Дальнего Востока, Москва и Санкт-Петербург. Однако постепенно растёт интерес к другим направлениям, связанным с природой и культурой нашей страны. Например, особой популярностью пользуется экспозиция, посвящённая Северному сиянию и белому медведю, демонстрируя привлекательность Заполярья и арктических регионов для китайской публики. Данные исследований показывают, что экотуризм привлекает большое число китайских туристов, в особенности регионы с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Количество регулярных авиаперевозок из Китая в Россию в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 гг. составило 108 рейсов еженедельно, что превышает показатели докризисного периода (85 рейсов в неделю). Сейчас прямые рейсы связывают Китай и Россию ежедневно, общее количество регулярных полётов достигло около 200 рейсом из 17 городов Китая в 14 российских пунктов.

Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России, подтвердил значительный прирост туристического обмена: в 2024 году Россию посетили 1,2 млн китайских туристов, что в 2,5 раза больше показателей 2023 года. Совокупный двусторонний туристический поток достиг 2,8 млн человек.

Китайская международная туристическая ярмарка COTTM играет важную роль в установлении партнёрских взаимоотношений между иностранными участниками туристического бизнеса и китайской индустрией туризма. Осенью 2024 года Россия презентовала свой туристический потенциал под брендом Discover Russia на Shanghai China International Travel Mart.

25 апреля в Пекине представлено российское направление для привлечения китайских туристов. Свои достопримечательности демонстрируют Москва, Калининградская, Тверская, Мурманская, Иркутская, Амурская и Кемеровская области, Республика Алтай, республика Бурятия, Чувашия, Удмуртия, Крым, Республика Коми, Алтайский край, Приморье и Камчатка.

Ранее мы сообщили о том, что иностранные участники ПМЭФ получат визу в упрощенном режиме.

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