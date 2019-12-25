Сотрудники Росгвардии задержали разыскиваемого правонарушителя, скрывавшегося в течение 10 лет

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали за административное правонарушение 31-летнего гражданина, нарушавшего общественный порядок.

Вечером во вторник, 30 июля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержали гражданина, который находился в федеральном розыске с августа 2014 года. Как пишет пресс-служба Вневедомственной охраны по СПб и ЛО, наряд Росгвардии, осуществлявший патрулирование, получил информацию о том, что на Пушкинской улице находится нетрезвый гражданин, который ведет себя агрессивно и несдержанно – пристает к прохожим и пытается спровоцировать с ними конфликт.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали за административное правонарушение 31-летнего гражданина, нарушавшего общественный порядок.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске за нанесение побоев. Инициатором розыска являются правоохранительные органы города Киров. Росгвардейцы доставили правонарушителя в 28 отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал нетрезвого водителя иномарки.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО