В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал нетрезвого водителя иномарки

Проверка показала, что мужчина ранее был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

В ночь на среду, 31 июля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга, осуществляя патрулирование, заметили мужчину, который вышел из круглосуточного магазина-бара на Муринской дороге и, шатаясь, подошел к припаркованному автомобилю Volkswagen Golf. Мужчина сел на водительское место и завел машину, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы немедленно направились к автомобилю и задержали 27-летнего водителя, который имел внешние признаки алкогольного опьянения. Затем они вызвали на место наряд ГАИ.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного прибывшим на место сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Проверка показала, что мужчина ранее был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы помогли женщине, получившей травму ноги в ДТП на Адмиралтейской набережной.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО