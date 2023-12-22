На Ропшинском шоссе горела кухня в квартире

В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Сегодня утром, 15 февраля, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Ропшинском шоссе в доме № 6 горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании в квартире поступил на пульт диспетчера в 01:12. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади шесть квадратных метров.

На место случившегося выехали две спецмашины и 10 пожарных. Они потушили пламя почти за два часа. В 02:58 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии жителя уточняется.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что пожар в автосервисе на улице Салова ликвидировали спустя три часа.

Фото: Piter.tv