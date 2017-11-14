Рыба хек стала мемом: как выглядит хек в реальности?

Обычный пост на развлекательном портале Pikabu стал поводом для споров в Интернете. Вся страна в эти минуты пытается найти фотографии рыбы хек. Канал Piter.TV показывает, как выглядит хек в естественной среде обитания, в продаже и на столе.

Хек - ничем не приметная рыба из семейства мерлузовых, которую легко можно купить на любом рынке в России. Однако в эти дни социальные сети буквально живут разговорами и мемами о хеке. Поводом для этого стал забавный пост на портале Pikabu. На нем пользователь под ником VARCHUN13 опубликовал фотографию рыбины с лицом монстра. По его словам, так выглядит хек в естественной среде обитания. Пост получил десятки тысяч просмотров и несколько тысяч лайков, а вскоре был честно украден популярными сообществами во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Вот как выглядел оригинал поста.

Юзеры много шутили над внешностью странного создания. Разумеется, нашлись и те, кто усомнился в правдивости записи. Пользователи выкладывали в комментариях другие фотографии хеков, где те выглядели более симпатично. Впрочем, эти снимки не разубедили большинство комментаторов - они лишь вспомнили, что даже девушки в Instagram и жизни выглядят очень по-разному.

Шутки шутками, а к утру 14 ноября мем вошел в топы поисковых запросыв Google и "Яндекс". Люди ищут фотографии хеков и пытаются определить - так ли монструозно выглядят обычные хеки "в реальной жизни"? Канал Piter.TV устроил свою проверку. Предлагаем подборку фото мерлуз в самых разных ракурсах и ситуациях.

Как выглядит хек - фото хека

Начнем с "портретов хека". Оказывается, к мерлузам относятся сразу 11 видов рыб. Все они слегка отличаются друг от друга по экстерьеру, то есть, по внешнему виду. А значит, хеки разные - есть среди них и "красавцы", и "уроды".

Фото: Syl.ru

Фото: Linkedin

Всех хеков отличают тонкие острые зубы, которые выглядят по-настоящему пугающе. Еще у них неприятный цвет чешуи - светло-серый с эффектом слизи. Скажем честно - мы так и не нашли фото хеков, которые выглядели бы так же, как на картинке Pikabu. Но не будем называть ее фейком. Среди хеков есть подвиды, обитающие на глубине в 1000 метров. А глубоководные рыбы известны своими уродствами. В конце концов, там, во тьме морской, их просто некому разглядывать. Что касается наших поисков, то самый страшный из хеков, найденных с биологическими пруфами - вот этот:

Кстати, самые крупные хеки достигают размеров в 1.5-2 метра. Представить себе монстра с фотографии в таких габаритах - очень даже страшно.

Но иногда хек выглядит очень даже приятно. Когда? Тогда, когда он оказывается на наших тарелках и в наших сковородках. Мясо хека нежное и сочное, оно хорошо сочетается с картофельным пюре, овощами гриль и другими естественными гарнирами. Хека можно очень просто приготовить в мультиварке, зажарива с луком и морковкой. В Росси также часто запекают хека с овощами в духовке - такое блюдо прекрасно идет под белое вино.

Как приготовить хека? Рецепты блюд из хека

Вот небольшая подборка фотографий хека из гастрономических инстаграмов:

Изучайте рецепты. Правда, в ближайшие дни вы будете видеть хека в другом виде - в виде мемов. Увы, далеко не всегда они будут остроумными. Держитесь, друзья! Нас ждет нашествие веселых и одновременно страшных рыю в Сети.

Видео: разделка хека, Andrej Pristaj