Станция метро "Василеостровская" на 2 месяца изменит режим работы вестибюля

Капитальный ремонт эскалатора на два месяца изменит режим работы наземного вестибюля станции "Василеостровская". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Со 2 мая по 7 июля по рабочим дням с 7:45 до 10:30 вход на станцию будет закрыт, с 15:30 до 20:00 – ограничен. При этом, возможна корректировка указанного интервала.
Пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок.
С четверга, 20 апреля, наземный вестибюль станции "Выборгская" начали закрывать на вход. На станции также проходит капремонт эскалатора.
Фото: Piter.TV
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