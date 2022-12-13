Станция метро "Василеостровская" на 2 месяца изменит режим работы вестибюля

Пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок.

Капитальный ремонт эскалатора на два месяца изменит режим работы наземного вестибюля станции "Василеостровская". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Со 2 мая по 7 июля по рабочим дням с 7:45 до 10:30 вход на станцию будет закрыт, с 15:30 до 20:00 – ограничен. При этом, возможна корректировка указанного интервала.

Пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок.

С четверга, 20 апреля, наземный вестибюль станции "Выборгская" начали закрывать на вход. На станции также проходит капремонт эскалатора.

Фото: Piter.TV