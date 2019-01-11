Стало известно, как будет работать общественный транспорт Петербурга 3-6 ноября

3 ноября – предпраздничный, 4 ноября – праздничный день.

Стало известно, по какому графику в Петербурге будет работать городской и пригородный наземный пассажирский транспорт в период с 3 по 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы 3 ноября будут работать по графику пятницы, 4, 5, 6 ноября – по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда будут курсировать 3 ноября по графику пятницы, 4-5 ноября – по графику субботы, 6 ноября – по графику воскресенья. Подробная информация о движении пригородных поездов – на сайте АО "СЗППК".

Фото: Piter.tv