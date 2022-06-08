Росгвардейцы достали затонувший ретромобиль 60-х годов со дна Невы

По предварительной оценке, найденное транспортное средство – автомобиль "Москвич-403", который производился с 1962 по 1965 год.

В ходе проверки акватории Невы центра Петербурга, военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии Северо-Западного округа обнаружили на глубине примерно шести метров затонувший ретромобиль 60-х годов XX века. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной оценке, найденное транспортное средство – автомобиль "Москвич-403", который производился с 1962 по 1965 год. Он был покрыт илом и растениями.

После изучения находки Росгвардия пришла к заключению, что кузов автомобиля не представляет угрозы для судоходства и гидротехнических сооружений.

В рамках регулярного исследования акватории Невы, водолазы из Северо-Западного округа Росгвардии также обнаруживают и удаляют не разорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Ранее росгвардейцы разыскали в Петербурге школьника, покинувшего экскурсионный автобус.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ