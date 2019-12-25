Перминов предупредил о жестких мерах за нелегальную торговлю вейпами в Ленобласти

Запрет на продажу электронных сигарет начнет действовать в регионе с марта 2027 года.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о мерах по борьбе с нелегальной торговлей вейпами после введения регионального запрета. По его словам, власти намерены пресекать продажи электронных сигарет и жидкостей для них из-под полы, а нарушителям будут грозить жесткие санкции. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом ЛенТВ24.

Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них вступит в силу в Ленинградской области 1 марта 2027 года. Ограничения будут действовать пять лет — до 1 марта 2032 года.

Перминов отметил, что одной из главных задач станет предотвращение появления теневого рынка. Для этого потребуется согласовать ограничительные меры в пределах всей агломерации, включая Петербург, а также устранить возможные юридические лазейки.

Сенатор напомнил, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. По его словам, методы выявления контрабанды и нелегальной торговли постоянно совершенствуются, поэтому попытки продолжить продажи в обход ограничений будут пресекаться.

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Фото: Piter.TV