Реставрация Доходного дома Петроградского английского собрания пройдет в Петербурге

Проектирование реставрации и ремонта внешних и внутренних фасадов здания оцениваются в 4 миллиона 672 тысячи рублей.

Особняк Ушакова, широко известный как Доходный дом Петроградского английского собрания, находящийся по адресу Миллионная улица, 17, ожидает реставрации. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Проектирование реставрации и ремонта внешних и внутренних фасадов здания оцениваются в 4 миллиона 672 тысячи рублей. Прием заявок продлится до 26 февраля, а результаты будут подведены 3 марта. Работы должны быть завершены не позднее 31 июля 2026 года.

Первоначально участок представлял собой проходной двор, но в 1730-х годах здесь был построен особняк генерала-начальника канцелярии Тайных розыскных дел Ушакова. В 1899-1900-х годах здание было реконструировано по проекту архитектора Фёдора Вержбицкого в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма. Этот облик сохранился до наших дней.

В конце XIX — начале XX века в здании расположилось престижное "Английское собрание" — аристократический клуб с девизом "Согласие и веселье". Среди посетителей клуба были известные литераторы — Александр Пушкин, Николай Карамзин, Иван Крылов, а также генералы и архитекторы. В XX веке в доме находилось аргентинское посольство, затем консульство, а позже — общежитие техникума речного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт на набережной Мойки завершится до конца 2026 года.

Фото: citywalls.ru (Nipnip)