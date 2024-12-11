Реставрация Доходного дома Петроградского английского собрания пройдет в Петербурге

Особняк Ушакова, широко известный как Доходный дом Петроградского английского собрания, находящийся по адресу Миллионная улица, 17, ожидает реставрации. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.
Проектирование реставрации и ремонта внешних и внутренних фасадов здания оцениваются в 4 миллиона 672 тысячи рублей. Прием заявок продлится до 26 февраля, а результаты будут подведены 3 марта. Работы должны быть завершены не позднее 31 июля 2026 года.
Первоначально участок представлял собой проходной двор, но в 1730-х годах здесь был построен особняк генерала-начальника канцелярии Тайных розыскных дел Ушакова. В 1899-1900-х годах здание было реконструировано по проекту архитектора Фёдора Вержбицкого в стиле эклектики с элементами барокко и классицизма. Этот облик сохранился до наших дней.
В конце XIX — начале XX века в здании расположилось престижное "Английское собрание" — аристократический клуб с девизом "Согласие и веселье". Среди посетителей клуба были известные литераторы — Александр Пушкин, Николай Карамзин, Иван Крылов, а также генералы и архитекторы. В XX веке в доме находилось аргентинское посольство, затем консульство, а позже — общежитие техникума речного транспорта.
Ранее мы сообщили о том, что капремонт на набережной Мойки завершится до конца 2026 года.
Фото: citywalls.ru (Nipnip)
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