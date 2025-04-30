На Дворцовой площади проходит репетиция Парада Победы с участием техники

Как ранее предупреждали в Комитете по транспорту, 30 апреля и 3 мая на период с 14:00 до 18:30 для автомобилистов будут временно недоступны участки, непосредственно прилегающие к Дворцовой площади.

В Петербурге 30 апреля проходит репетиция парада Победы. Как передаёт корреспондент Piter.tv, центр города частично перекрыт – движение для транспорта затруднено.

Как ранее предупреждали в Комитете по транспорту, 30 апреля и 3 мая на период с 14:00 до 18:30 для автомобилистов будут временно недоступны участки, непосредственно прилегающие к Дворцовой площади. В частности, перекрытым окажется участок Невского проспекта – от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.

Схема: Комитет по транспорту Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Эрмитажа, музей остается доступен для посетителей: открыт дополнительный вход со стороны Дворцовой набережной, 38, а также работает проход через Малый Эрмитаж на Дворцовой набережной, 36.

По данным корреспондента Piter.tv, боевая техника уже подошла к Дворцовой площади и начала выстраиваться для участия в репетиции.

Фото и видео: Piter.tv