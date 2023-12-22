Первая репетиция парада оркестра к Дню Победы прошла в Петербурге

Военный оркестр выступил на Дворцовой площади.

Оркестр Северо-Западного округа Росгвардии успешно провёл первую репетицию парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

В сводный военный оркестр Петербургского гарнизона от Росгвардии входят оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-я бригада оперативного назначения, специальный моторизованный полк, центр подготовки личного состава и Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии.

Во время репетиции военные оркестры Росгвардии отрабатывали выход на площадь, перестроение в составе подразделений, выполнение строевых приемов как в движении, так и на месте, а также исполнение маршей и Государственного гимна Российской Федерации.

Ранее мы сообщили о том, что музыку первого дня Великой Отечественной войны сгенерировали в СПбГУ.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии