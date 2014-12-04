Ремонт участка между Гостилицами и Лопухинкой пройдет в Ломоносовском районе

Будет уложено 10 километров нового асфальта, укреплены обочины.

В Ленинградской области продолжается ремонт Гостилицкого шоссе. Дорожники планируют обновить участок между Гостилицами и Лопухинкой в Ломоносовском районе. Работы начнутся в сентябре, как сообщается в Telegram-канале Dorogi_lo.

Будет уложено 10 километров нового асфальта, укреплены обочины. Планируется обустроить новые остановки, установить знаки и нанести разметку. В некоторых местах потребуется замена глины и торфа в основании дороги.

В настоящее время в Ломоносовском районе завершается ремонт участка между Новой Ропшей и Велигонтами, Красносельского шоссе от Новоселья до Аннино. Также ведутся работы на дороге между Аннино и Разбегаево.

Ранее мы сообщили о том, что за 7 месяцев в Ленобласти отремонтировали 175 домов.

Фото: Telegram / Dorogi_lo