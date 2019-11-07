За 7 месяцев в Ленобласти отремонтировали 175 домов

Специалисты провели капитальный ремонт кровель, фасадов и фундаментов, а также заменили коммуникации.

В Ленинградской области продолжается активная реализация программы капитального ремонта жилых домов. С начала 2024 года в 47 регионе было выполнено 357 видов работ в 175 зданиях.

Специалисты провели капитальный ремонт кровель, фасадов и фундаментов, а также заменили коммуникации. Работы проводятся во всех районах области.

В планах на 2024 год в регионе запланировано выполнение 999 видов различных ремонтных работ в 398 домах. Ход работ контролируется Фондом капитального ремонта.

Стоит отметить, что в целом по России за 2024 год было отремонтировано почти 11,5 тысяч домов, в которых проживает более 1,7 миллиона граждан.

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Фото: Строительный блок администрации Ленинградской области