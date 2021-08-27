В начале недели начнется ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек

Работы планируют завершить 20 июня.

На предстоящей неделе начнется следующий этап ремонта трамвайных путей в Кировском районе. В понедельник, 6 июня, специалисты будут проводить работы на проспекте Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

До 20 июня трамваи не будут курсировать по участку от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта, а также от въезда в Трамвайный парк №8 до Кронштадтского путепровода. Отметим, что маршрут № 36 будет ездить от Стрельны через улицу Маршала Казакова до Трамвайного парка №8, а трамвай № 60 будет следовать от ЛЭМЗ до Трамвайного парка №8.

Отметим, что трамваи №№ 52 и 56 временно не будут ездить. Пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 1М, который будет курсировать между остановками "Кировский завод" и "Рынок "Юнона".

Добавим, что работы планируют завершить 20 июня.

Ранее на Piter.tv: с 5 июня трамваи вновь будут курсировать по Купчинской и Ярослава Гашека.

Фото: Piter.tv