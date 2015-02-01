На Серпуховской улице завершился ремонт ненадежного участка теплосетей

В ходе работ было заменено 4 метра теплосетей, что позволило полностью восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение близлежащих домов.

В четверг, 5 декабря, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успешно завершили ремонт проблемного участка тепловых сетей по адресу: улица Серпуховская, дом 37. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ходе работ было заменено 4 метра теплосетей, что позволило полностью восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение близлежащих домов. Для выполнения задания были задействованы три аварийно-ремонтные бригады, состоящие из 15 специалистов и 9 единиц специализированной техники. Жилищные организации получили уведомление о необходимости подключения жилых зданий к системе теплоснабжения.

Объединение активов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в единую городскую структуру даст возможность увеличить объемы замены тепловых сетей в Адмиралтейском районе с 1,5 км ежегодно до 2,5 км в 2024 году. Уже в 2025 году организация планирует приступить к массовой замене порядка 18500 метров тепловых сетей в данном районе.

Ранее мы сообщили о том, что ТЭК и "Теплосеть" будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

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