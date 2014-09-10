Свердловскую набережную отремонтируют через год

Ремонт Свердловской набережной завершат в октябре следующего года, заявили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
Отмечается, что в ближайшие 5 лет более 80 млрд рублей город выделит на ремонт мостов и набережных. Главная задача – создать в Северной столице непрерывную линию благоустроенных территорий у воды.
В частности, на Свердловской набережной появится парк городской скульптуры, а вдоль нее обустроят новые места отдыха. Планируется также реконструкция Малоохтинского проспекта.
Ранее мы рассказывали о том, что старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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