Свердловскую набережную отремонтируют через год

В частности, появится парк городской скульптуры.

Ремонт Свердловской набережной завершат в октябре следующего года, заявили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Отмечается, что в ближайшие 5 лет более 80 млрд рублей город выделит на ремонт мостов и набережных. Главная задача – создать в Северной столице непрерывную линию благоустроенных территорий у воды.

В частности, на Свердловской набережной появится парк городской скульптуры, а вдоль нее обустроят новые места отдыха. Планируется также реконструкция Малоохтинского проспекта.

Ранее мы рассказывали о том, что старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга