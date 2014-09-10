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Свердловскую набережную отремонтируют через год
Сегодня, 16:39
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Свердловскую набережную отремонтируют через год

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В частности, появится парк городской скульптуры.

Ремонт Свердловской набережной завершат в октябре следующего года, заявили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Отмечается, что в ближайшие 5 лет более 80 млрд рублей город выделит на ремонт мостов и набережных. Главная задача – создать в Северной столице непрерывную линию благоустроенных территорий у воды.

В частности, на Свердловской набережной появится парк городской скульптуры, а вдоль нее обустроят новые места отдыха. Планируется также реконструкция Малоохтинского проспекта. 

Ранее мы рассказывали о том, что старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: благоустройство, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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