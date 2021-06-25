Вход на станцию метро "Улица Дыбенко" ограничат с 25 апреля

На станции будут ремонтировать эскалатор.

В Петербурге на станции метро "Улица Дыбенко" с 25 апреля начнется ремонт эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В связи с проведением работ поменяется и режим работы вестибюля станции. С 25 апреля по 31 июня по рабочим дням с 07:40 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля.

Ранее стало известно, что Wi-Fi в петербургском метро пользуются более 50% пассажиров.

Фото: Piter.tv