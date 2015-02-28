  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Wi-Fi в петербургском метро пользуются более 50% пассажиров
Сегодня, 11:42
131
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Wi-Fi в петербургском метро пользуются более 50% пассажиров

0 0

Из опрошенных 38% считают, что пользование бесплатной сетью будет приятнее, если увеличить время без рекламы.

Больше половины пассажиров подключаются к Wi-Fi в петербургском метро. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Петербургского дневника" и портала "Единая карта петербуржца".

Каждый пятый петербуржец (21%) пользуется бесплатной сетью в метро постоянно, 36% опрошенных делают это иногда, а 41% респондентов заявили, что услугой не пользуются вообще. Лишь 2% вовсе не знали о такой возможности.

Из опрошенных 38% считают, что пользование бесплатной сетью будет приятнее, если увеличить время без рекламы.

Ранее петербуржцы рассказали, какие поощрения хотели бы получать за волонтерскую деятельность.

Фото: Piter.tv

Теги: wi-fi, метро
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии