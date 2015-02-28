Wi-Fi в петербургском метро пользуются более 50% пассажиров

Из опрошенных 38% считают, что пользование бесплатной сетью будет приятнее, если увеличить время без рекламы.

Больше половины пассажиров подключаются к Wi-Fi в петербургском метро. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Петербургского дневника" и портала "Единая карта петербуржца".

Каждый пятый петербуржец (21%) пользуется бесплатной сетью в метро постоянно, 36% опрошенных делают это иногда, а 41% респондентов заявили, что услугой не пользуются вообще. Лишь 2% вовсе не знали о такой возможности.

Из опрошенных 38% считают, что пользование бесплатной сетью будет приятнее, если увеличить время без рекламы.

Ранее петербуржцы рассказали, какие поощрения хотели бы получать за волонтерскую деятельность.

Фото: Piter.tv