Wi-Fi в петербургском метро пользуются более 50% пассажиров

Больше половины пассажиров подключаются к Wi-Fi в петербургском метро. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Петербургского дневника" и портала "Единая карта петербуржца".
Каждый пятый петербуржец (21%) пользуется бесплатной сетью в метро постоянно, 36% опрошенных делают это иногда, а 41% респондентов заявили, что услугой не пользуются вообще. Лишь 2% вовсе не знали о такой возможности.
Из опрошенных 38% считают, что пользование бесплатной сетью будет приятнее, если увеличить время без рекламы.
Ранее петербуржцы рассказали, какие поощрения хотели бы получать за волонтерскую деятельность.
Фото: Piter.tv
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