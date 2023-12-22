Ремонт участка проспекта Медиков завершили досрочно

Старое покрытие было полностью удалено, после чего было уложено новое двухслойное асфальтовое покрытие.

В Петроградском районе был проведён ремонт дорожного покрытия на участке проспекта Медиков, который находится между Кантемировским мостом и набережной реки Карповки. Этот километровый участок дороги был обновлён в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Проспект Медиков является одной из наиболее загруженных магистралей Аптекарского острова, соединяющей Петроградскую и Выборгскую стороны. После ремонта улучшилась транспортная доступность жилых районов и социальных учреждений.

Работы были завершены раньше запланированного срока, учитывая важность данного проспекта. Старое покрытие было полностью удалено, после чего было уложено новое двухслойное асфальтовое покрытие. Это позволит новому полотну быть более устойчивым к нагрузкам и изменениям температуры. Помимо этого, на дороге были заменены канализационные люки и бортовой камень. Сейчас проводятся работы по ремонту тротуаров.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль станции метро "Звездная" изменит режим работы с 13 мая.

Фото: Правительство Петербурга