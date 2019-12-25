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Ремонт Ропшинского шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей завершен
Сегодня, 10:11
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Ремонт Ропшинского шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей завершен

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Пять км нового асфальта и укрепленных обочин усилили популярную у водителей дорогу, которая соединяет Ропшу, Петербург и КАД.

Ленинградская область продолжает обновлять региональные трассы Ломоносовского района. Закончен ремонт участка Ропшинского шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пять км нового асфальта и укрепленных обочин усилили популярную у водителей дорогу, которая соединяет Ропшу, Петербург и КАД. Работы проведены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Сейчас в Ломоносовском районе областные дорожники завершают ремонт Красносельского шоссе между Новосельем и Аннино, проводят капитальный ремонт трассы между Аннино и Разбегаево, а в сентябре планируют продолжить ремонт Гостилицкого шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт участка между Гостилицами и Лопухинкой пройдет в Ломоносовском районе.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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