Ремонт 22 км Дороги жизни стартовал во Всеволожском районе

На участке работают сразу две фрезы, что позволяет ускорить ремонт дороги и сократить ожидание в реверсивах.

Во Всеволожском районе Ленобласти дорожники занимаются обновлением 22 км Дороги жизни. Работы ведутся на участке между Углово и Ладожским озером.

Техника уже прошла через Пробу и движется по направлению к Ириновке и Борисовой Гриве. На участке работают сразу две фрезы, что позволяет ускорить ремонт дороги и сократить ожидание в реверсивах, сообщил Telegram-канал Dorogi_lo.

В ближайшее время начнутся укладка нового асфальта. Работы продлятся до 1 сентября. Параллельно во Всеволожском районе завершается ремонт Староприозерского шоссе между Елизаветинкой и "Сортавалой". Дорожникам осталось лишь возвести остановки и нанести разметку.

Между Мяглово и поворотом на Ёксолово также уложили новый асфальт. Кроме того, дорожники готовятся к обновлению участка трассы между Сертолово и Песочным.

Ранее мы сообщили о том, что в Усть-Луге начался капитальный ремонт моста.

Фото: Telegram / Dorogi_lo