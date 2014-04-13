В Усть-Луге начался капитальный ремонт моста

Сначала дорожники построят временный мост, по которому будет осуществляться движение автомобилей. Затем старую переправу демонтируют. На её месте появится новый мост.

Специалисты из Ленобласти начали капитальный ремонт моста в Усть-Луге. Работы займут два года. За это время строители демонтируют и заново соберут сооружение. Об этом в сообщили в telegram-канале Dorogi_lo.

Мост в Усть-Луге почти 70 лет. Он уникален для региона: конструкция состоит из множества пролётов и крестовых железных ферм. Переправа соединяет развивающийся посёлок, рядом с которым расположен крупнейший порт.

Сначала дорожники построят временный мост, по которому будет осуществляться движение автомобилей. Затем старую переправу демонтируют. На её месте появится новый мост. В процессе будут задействованы плавучие краны.

Предполагается, что все работы завершатся в октябре 2026 года. Стоит отметить, что ремонт моста в Усть-Луге станет третьей крупной мостовой стройкой в Ленинградской области. Ранее в регионе построили новые переправы в Подпорожье и в Киришах.

Ранее мы сообщили о том, что мост через Свирь разведут на 45 минут 29 июля.

Фото: Telegram / Dorogi_lo