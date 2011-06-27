Реконструкция водовода в Красногвардейском районе завершена досрочно

В зоне водопроводной сети находятся 870 многоквартирных домов, 45 школ, 34 детских сада и 12 медицинских учреждений.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершили реконструкцию водовода в Красногвардейском районе, рассказали в городском комитете по энергетике.

Работы по реконструкции водопроводной сети диаметром 1 метр и протяженностью более 1,3 километра на проспекте Металлистов завершены раньше на два месяца. Существующий стальной водовод, который был построен в 1966 году, не имел дублера, поэтому новая магистраль значительно снизила потенциальную аварийность в районе.

В зоне водопроводной сети находятся 870 многоквартирных домов, 45 школ, 34 детских сада и 12 медицинских учреждений. Применялись трубы из чугуна с шаровидным графитом: они повышают коэффициент запаса прочности и устойчивость к низким температурам.

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Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"