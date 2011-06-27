  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Реконструкция водовода в Красногвардейском районе завершена досрочно
Сегодня, 14:07
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Реконструкция водовода в Красногвардейском районе завершена досрочно

0 0

В зоне водопроводной сети находятся 870 многоквартирных домов, 45 школ, 34 детских сада и 12 медицинских учреждений.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершили реконструкцию водовода в Красногвардейском районе, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Работы по реконструкции водопроводной сети диаметром 1 метр и протяженностью более 1,3 километра на проспекте Металлистов завершены раньше на два месяца. Существующий стальной водовод, который был построен в 1966 году, не имел дублера, поэтому новая магистраль значительно снизила потенциальную аварийность в районе. 

В зоне водопроводной сети находятся 870 многоквартирных домов, 45 школ, 34 детских сада и 12 медицинских учреждений. Применялись трубы из чугуна с шаровидным графитом: они повышают коэффициент запаса прочности и устойчивость к низким температурам. 

Ранее на Piter.TV: при поддержке Смольного отремонтируют Таицкий водовод. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: водовод, гуп водоканал санкт-петербурга, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии