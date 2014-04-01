Жителям двух районов Петербурга гарантировали бесперебойную подачу тепла после реконструкции тепломагистрали

Речь идет о жителях Красногвардейского и Невского районов.

В Петербурге завершили реконструкцию тепломагистрали "Пороховская". Работы длились почти 2 года, сообщила пресс-служба "Теплосети".

Реконструкция проводилась на трех участках: от улицы Подвойского до улицы Коллонтай, от улицы Коллонтай до дома №1 по Российскому проспекту и от Правобережной ТЭЦ на Октябрьской набережной до Мурманского шоссе.

В общей сложности с июня 2019 по апрель 2021 специалисты заменили более 6 км изношенных трубопроводов диаметрами 1,2-1,4 метра. Вместо них установили новые с системой оперативного дистанционного контроля тепловых сетей.

Проведенная реконструкция обеспечила бесперебойную подачу тепла более 300 тыс. жителей, причем не только в Петербурге, но и в городе Кудрово Ленобласти. Теперь "Теплосеть" будет восстанавливать благоустройство участков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заранее начали готовиться к следующему отопительному сезону. При этом текущий сезон еще не окончен.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"