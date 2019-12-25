Дорожники приступили к первому этапу реконструкции Цимбалинского путепровода

Исторический Цимбалинский мост является важной частью транспортной инфраструктуры города: его реконструкция существенно увеличит пропускную способность до 24 тысяч автомобилей в сутки, что положительно скажется на транспортных потоках между Невским и Фрунзенским районами.

Дорожники начали реконструкцию Цимбалинского путепровода, соединяющего Невский и Фрунзенский районы на пересечении улиц Белы Куна и Цимбалина. Сооруженный в 1910 году над железнодорожными путями Московского направления, виадук за столетнюю эксплуатацию потерял свою надежность и требует капитального ремонта.

Реконструкция Цимбалинского моста соответствует задачам программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга", направленной на создание удобной и безопасной городской среды, включая строительство и восстановление дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. Исторический Цимбалинский мост является важной частью транспортной инфраструктуры города: его реконструкция существенно увеличит пропускную способность до 24 тысяч автомобилей в сутки, что положительно скажется на транспортных потоках между Невским и Фрунзенским районами.

План предусматривает постройку нового путепровода длиной 450 метров с двумя съездами на улицы Цимбалина и Белы Куна. Его общая длина после завершения работ составит 975 метров, а ширина возрастет с двух до четырех полос движения.

На стройплощадке уже началось бетонирование основания будущего сооружения. Предварительно были проведены подготовительные работы и получено разрешение на строительство. В планах также предусмотрено изменение инженерных коммуникаций, постройка подпорных стен и новых тротуаров. После завершения работ старый мост будет демонтирован.