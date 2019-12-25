Бумажную фабрику "Светоч" на Большой Пушкарской ждет реконструкция

Начало работ на объекте запланировано не ранее 2027 года.

Компания RBI арендовала у "Тим Кэпитал" территорию бывшей фабрики "Светоч", расположенную на Большой Пушкарской улице, 10 в Петроградском районе Петербурга. Сделка включает шесть земельных участков и находящиеся на них исторические здания, построенные в конце XIX — начале XX веков. Арендатор планирует разработать концепцию и согласовать проект преобразования этих зданий под современные нужды в течение 1,5–2 лет, сообщает "Деловой Петербург".

Площадь сооружений, участвующих в сделке, составляет около 16 тысяч квадратных метров. Три из шести зданий являются объектами культурного наследия. Начало работ на объекте запланировано не ранее 2027 года. "Тим Кэпитал", основанная в 2020 году, принадлежит Сергею Омельченко, бывшему руководителю ООО "Трайгон молоко" и "Складского комплекса "Толбино", а также других юридических лиц. Некоторые СМИ связывают компанию с семьей бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина.

По оценкам Nikoliers, сделка оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Эксперты предполагают, что оплата будет производиться поэтапно и отложена до получения разрешений на реконструкцию.

Фабрика "Светоч", основанная как переплетная мастерская в 1871 году Отто Кирхнером, была одним из крупнейших производителей бумажно-беловых изделий в России. Впоследствии она превратилась в крупную картонажно-переплетную фабрику "Товарищество Отто Кирхнер", оснащенную современными технологиями того времени. В 1894-1895 годах для предприятия был возведен комплекс зданий на Петроградской стороне. После революции фабрика была национализирована и переименована в "Светоч". Производство канцелярских товаров продолжалось на Большой Пушкарской улице до 2006 года, после чего оно было перенесено на Петергофское шоссе.

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Фото: citywalls.ru (Nipnip)