Петербург оказался 14-м в рейтинге самых гостеприимных городов РФ

Среди лидеров оказались такие города, как Волгоград (68%), Омск (65%) и Уфа (64%).

Петербург оказался на четырнадцатом месте в списке наиболее гостеприимных городов России согласно рейтингу, составленному аналитиками сервиса SuperJob на основе опроса общественного мнения.

Согласно результатам исследования, 43% жителей Северной столицы высказались за увеличение туристического потока в своем городе, что на 3% ниже показателей прошлого года. В то же время 31% опрошенных заявили, что не заинтересованы в росте числа гостей, тогда как 26% затруднились с однозначным ответом.

При сравнении с Москвой, где 39% населения поддержали идею привлечения большего количества туристов, Петербург продемонстрировал немного больший энтузиазм относительно развития туризма. Среди лидеров рейтинга гостеприимства оказались такие города, как Волгоград (68%), Омск (65%) и Уфа (64%).

Наименьший интерес к увеличению турпотока был зафиксирован в Краснодаре, где лишь 41% жителей одобрили подобную инициативу, ссылаясь на проблемы транспортной инфраструктуры и частые дорожные заторы.

Важно отметить, что в большинстве регионов страны наблюдается тенденция роста гостеприимности. Наиболее заметный прирост интереса к привлечению туристов отмечен в Омске (+20%), Перми (+17%), Воронеже (+11%), Уфе (+10%), Казани (+9%), а также в Волгограде и Челябинске (по +8%).

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал самым популярным городом для весеннего туризма.

Фото: Piter.TV