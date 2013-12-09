Во вторник в Египет отправится первый рейс из Пулково

Рейсы есть пока только в столицу Египта. До курортов придется добираться.

Сегодня, 4 мая, из Петербурга в Египет вылетит первый рейс после возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщила пресс-служба оператора Пулково ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Самолет компании "Nordwind" вылетит в столицу Египта Каир в 12:45 и будет на месте в 17:00. Обратный рейс запланирован на 19:00. Полеты будут осуществляться один раз в неделю — по вторникам. "Boeing 737-800" рассчитан на 189 пассажиров.

Все пассажиры в возрасте от 6 лет, в том числе граждане Египта, прибывающие на территорию Египта, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет. Сертификат должен быть на арабском или английском языках с печатью лаборатории, точной датой и временем отбора материала. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления.



Фото: Piter.TV