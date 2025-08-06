За выходные в Петербурге и Ленобласти оштрафовали более 800 любителей езды по обочине

Все они привлечены к административной ответственности по статье 12.15.1 КоАП РФ и оштрафованы на 2250 рублей.

Госавтоинспекция провела профилактический рейд в Петербурге и Ленинградской области против "обочичников". Об этом рассказали в региональном МВД.

В дачный сезон с характерными заторами на основных магистралях, связывающих Петербург и Ленобласть, активизируется особый класс нарушителей ПДД – "обочечники". Сначала они пытаются объехать "пробку" вне очереди, а затем еще и вклиниваются в общий поток движения. Это наиболее частая причина дорожных конфликтов.

Госавтоинспекция на прошедших выходных провела на основных магистралях региона профилактический рейд против таких нарушителей ПДД. В результате рейда полицейские остановили 851 любителя езды по обочине: 721 в Санкт-Петербурге и 130 в Ленобласти. Все они привлечены к административной ответственности по статье 12.15.1 КоАП РФ и оштрафованы на 2250 рублей.

Также в Петербурге и Ленобласти на прошлой неделе поймали более 50 шумных водителей.

Видео: МВД по СПб и ЛО