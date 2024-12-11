8 собачников Красносельского района оштрафовали за нарушения правил выгула

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга провели рейд по контролю соблюдения правил выгула собак в Красносельском районе города. Проверка была инспирирована просьбами жителей, которые жаловались на местных владельцев собак, – рассказали в комитетской пресс-службе.
По итогам рейда на территории Южно-Приморского МО, к административной ответственности привлекли 8 владельцев собак. Сотрудники комитета также провели профилактические беседы с нарушителями о правилах выгула и уборке территории городского сада.
Подобные рейды проводятся на постоянной основе по всему городу. Нарушителям грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
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Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
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