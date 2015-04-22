Маршрутки ездили при наличии неисправностей в Петербурге и Ленобласти

Рейд прошел в районах, в которых наиболее часто случаются ДТП с участием "коммерческих" автобусов.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подвели итоги рейда, который прошел на минувшей неделе. Сотрудники полиции ловили нарушителей в Колпинском, Курортном, Петроградском районе, а также Всеволожском.

8 декабря на улице Правды в Колпино было пойманы 15 водителей маршруток, который управляли транспортных средством при наличии неисправностей. В отношении одного автопредприятия начали административное расследование, так как одна из машин не была зарегистрирована.

9 декабря в Буграх выявили 10 нарушений, тоже с участием маршруток. Водители не использовали ремни безопасности, нарушали правила остановки или стоянки, правила пользования внешними световыми приборами, ездили с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

Ранее стало известно, какие автобусы заменят маршрутки в Петербурге в 2022 году.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по СПб и ЛО