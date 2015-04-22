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Маршрутки ездили при наличии неисправностей в Петербурге и Ленобласти
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Маршрутки ездили при наличии неисправностей в Петербурге и Ленобласти

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Рейд прошел в районах, в которых наиболее часто случаются ДТП с участием "коммерческих" автобусов.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подвели итоги рейда, который прошел на минувшей неделе. Сотрудники полиции ловили нарушителей в Колпинском, Курортном, Петроградском районе, а также Всеволожском.

8 декабря на улице Правды в Колпино было пойманы 15 водителей маршруток, который управляли транспортных средством при наличии неисправностей. В отношении одного автопредприятия начали административное расследование, так как одна из машин не была зарегистрирована. 

9 декабря в Буграх выявили 10 нарушений, тоже с участием маршруток. Водители не использовали ремни безопасности, нарушали правила остановки или стоянки, правила пользования внешними световыми приборами, ездили с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. 

Ранее стало известно, какие автобусы заменят маршрутки в Петербурге в 2022 году. 

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Теги: маршрутки, пдд, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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