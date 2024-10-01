Масштабный рейд "Нетрезвый водитель" провели в Петербурге и Ленобласти

В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил заместитель командира батальона отдельного батальона ДПС №2 Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти капитан полиции Ярослав Дмитриевич Кузнецов, в ходе операции было задержано около 300 водителей в нетрезвом виде. Большинство нарушителей были обнаружены в Приморском и Невском районах города, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.

Эти водители привлечены к административной ответственности по статьям 12.8 КоАП РФ или 12.26 КоАП РФ. Кроме того, девять человек, ранее лишенные прав за подобное нарушение, стали фигурантами уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.