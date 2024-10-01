Масштабный рейд "Нетрезвый водитель" провели в Петербурге и Ленобласти

В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил заместитель командира батальона отдельного батальона ДПС №2 Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти капитан полиции Ярослав Дмитриевич Кузнецов, в ходе операции было задержано около 300 водителей в нетрезвом виде. Большинство нарушителей были обнаружены в Приморском и Невском районах города, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.
Эти водители привлечены к административной ответственности по статьям 12.8 КоАП РФ или 12.26 КоАП РФ. Кроме того, девять человек, ранее лишенные прав за подобное нарушение, стали фигурантами уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.
Ранее мы сообщили о том, что очередной профилактический рейд провели в Апраксином дворе.
Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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