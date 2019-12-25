Открылась регистрация на марафон "Дорога Жизни"

Ежегодно в последнее воскресенье января тысячи спортсменов и любителей бега выходят на забег по наземной части Дороги Жизни.

Сегодня открывается регистрация на марафон "Дорога Жизни". Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ежегодно в последнее воскресенье января тысячи спортсменов и любителей бега выходят на забег по наземной части Дороги Жизни, чтобы почтить память павших защитников блокадного Ленинграда.

В этом году марафон "Дорога Жизни" станет особенным и одним из важных событий Петербурга: он приурочен к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а сам старт пройдёт в 55-й раз.

Старты пройдут на трех дистанциях: 1; 5 и 42,2 км. Зарегистрироваться на марафон "Дорога Жизни" можно на сайте.

Фото: ВКонтакте/ Дорога жизни - 55-й международный марафон