Региональную программу по борьбе с сахарным диабетом до 2025 года утвердили в Петербурге

Пациенты с сахарным диабетом будут обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Губернатор Петербурга подписал постановление "О принятии региональной программы Петербурга "Борьба с сахарным диабетом до 2025 года". Как сообщили в городской администрации, данная программа была разработана с целью предотвращения раннего выявления и лечения диабета, предупреждения развития или прогрессирования его острых и хронических, инвалидизирующих осложнений, а также для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни пациентов.

Пациенты с сахарным диабетом будут обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Кроме того, программа включает в себя подготовку специалистов в области профилактики, диагностики и лечения заболевания, а также материально-техническое и организационно-методическое обеспечение специализированных медицинских учреждений квалифицированными кадрами.

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